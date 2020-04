Tempesta di critiche sul vicepresidente Usa Mike Pence, dopo che ieri è stato immortalato senza mascherina protettiva durante una visita alle strutture ospedaliere della Mayo Clinic in Minnesota. Pence guida la task force del coronavirus del Governo. Nel filmato si vede il politico mentre chiacchiera a viso scoperto con diverse persone, tra cui un paziente, mentre tutti intorno a lui indossano mascherine. La stessa Mayo Clinic sul suo sito scrive: «La Mayo Clinic richiede a tutti i pazienti, i visitatori e il personale di indossare una copertura per il viso o una mascherina per rallentare la diffusione di COVID-19». In seguito alle polemiche online, la struttura ospedaliera ha precisato su Twitter di aver informato Pence della politica sulle misure di protezione prima del suo arrivo. Il tweet è stato poi rimosso.