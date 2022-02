Tra le macerie di una città che si chiama «Felicità»

«Cerco qualsiasi informazione su Andrey Didyk. Aiutatemi, voglio sapere se sta bene. Lavora alla centrale elettrica. Era di turno ieri, ma non lo sento dalla sera». «Qualcuno vive vicino a via Energetikov 1? Mia mamma abita là, al quarto piano. Sono preoccupata». «Qualcuno, per favore, scriva com’è la situazione ora e cos’è successo di notte! Non posso contattare nessuno della mia famiglia». In questi messaggi c’è tutta l’ansia e la sofferenza di chi ha parenti o amici nelle zone sotto attacco dell’Ucraina orientale e da due giorni non riesce a sentirli. Forse perché sono rifugiati nei bunker, dove il telefono non prende, o forse perché le batterie sono scariche e la mancanza di elettricità – che si aggiunge a quella di acqua e gas – non permette di ricaricarle. Di appelli come quelli riportati...