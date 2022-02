Una settimana fa Berna decideva il liberi tutti, oggi diamo notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Proprio quando pensavamo di esserci lasciati alle spalle uno dei periodi più bui della storia recente, caratterizzato inoltre da una polarizzazione della società senza precedenti e un disagio giovanile fuori controllo, l’Europa, che sembrava potersi rialzare, è tornata a fare il nido in mezzo alla tempesta. Quella parola che inizia con la «g», che facciamo fatica anche solo a pronunciare, è diventata reale. Siamo alle soglie di una guerra e, allo stesso tempo, dobbiamo ancora fare i conti col coronavirus. In questo scenario non proprio idilliaco, noi, inteso come cittadini, siamo sempre più distanti: i contatti umani da tempo sono ridotti al «distanziamento sociale» e il metaverso,...