Quattordici persone sono state arrestate in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano, condotta dalla Guardia di Finanza di Legnano, su un maxi traffico illecito di rifiuti, «principalmente rottami ferrosi» che venivano movimentati «senza tracciabilità» e con compravendite effettuate «in nero». Lo comunica il procuratore Francesco Greco.

Nel blitz di stamani sono stati disposti anche sequestri per oltre 15 milioni di euro a carico di 28 indagati. Tra le accuse oltre all’associazione per delinquere e al traffico di rifiuti anche la frode fiscale e il riciclaggio. Il gruppo operava anche in Ungheria e Croazia. Altre 25 persone sono indagate nell’inchiesta.