Aggiornato alle 20.15 - «Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto». Così il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, al termine del lungo sopralluogo al Mottarone, dove la caduta di una cabina della seggiovia ha causato la morte di 14 persone, tra cui due bambini. «L’intera area è stata posta sotto sequestro - aggiunge - cominceremo dai rilievi tecnici per accertare le cause dell’incidente.

La tragedia della funivia del Mottarone ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane e un ragazzo residente in Calabria iraniano. Lo indica l’agenzia di stampa italiana Ansa.

Interpellato dall’agenzia Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha affermato che il Consolato generale di Svizzera a Milano è in contatto con le autorità competenti sul posto. Per ora non vi sono informazioni riguardanti eventuali vittime svizzere. Sono in corso chiarimenti a questo proposito.

«C’è un cavo tranciato, gli altri sono intatti»

Il tenente colonnello Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania e la sindaca di Stresa Marcella Severino ha detto che «ci sono alcuni stranieri tra le vittime, ma le operazioni di identificazione - spiega - sono ancora in corso». Intanto la procura di Verbania ha disposto il sequestro della funivia.

«C’è un cavo tranciato, gli altri sono intatti, ma le questioni tecniche competono ad altri», afferma Santacroce. «Al momento non risultano problemi di manutenzione - aggiunge - ma faremo tutti gli accertamenti possibili». Secondo la prima ricostruzione, «il cavo portante si è staccato all’altezza dell’ultimo pilastro - spiega - e, nonostante dovrebbero esserci dispositivi di sicurezza, la cabinovia si è staccata». Un volo di una quindicina di metri, in seguito al quale «la cabinovia è rotolata a valle, finendo la corsa contro gli alberi».

I fatti

Al momento dell’incidente, secondo quanto si apprende, sulla cabinovia c’erano 15 persone. Una delle funi di sostegno si è rotta quando la cabina si trovava a 100 metri dall’ultimo pilone prima della stazione di arrivo, in uno dei punti più alti del tracciato che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1’491 metri. Le corse durano una ventina di minuti.

Secondo quanto raccontato da uno dei soccorritori ai microfoni di Rainews 24, «la cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa».

L’impianto è stato inaugurato il primo agosto 1970; nel 2002 la prima revisione straordinaria, tra il 2014 e il 2016 i nuovi interventi di ammodernamento. E’ gestita dalla società Funivie del Mottarone.

Il cordoglio di Draghi e Mattarella

«Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa - Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari». Lo afferma il presidente del consiglio Mario Draghi che segue ogni aggiornamento in costante contatto con il ministro Enrico Giovannini, con la Protezione Civile e con le autorità locali.

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella in una nota scrive: «Il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia. A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone».

