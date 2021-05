(Aggiornato alle 22.15) Spunta l’ipotesi dell’errore umano nelle indagini, ancora agli inizi, sull’incidente del Mottarone. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che uno dei freni della cabina della funivia non abbia funzionato, forse per colpa di una dimenticanza.

La svolta è arrivata in serata: ci sarebbe solo un nome, al momento, nel registro degli indagati per l’incidente della funivia del Mottarone nel quale domenica sono morte 14 persone, tra cui due bambini. Si tratta di un dipendente della Ferrovie del Mottarone Srl, la società che gestisce la funivia.

«Ci sono due sistemi frenanti che devono agire se purtroppo capita una cosa di questo genere. Se il sistema frenante non si aziona la cabina torna indietro, si calcola lo abbia fatto a oltre cento chilometri orari. In corrispondenza del pilone non dovrebbe esserci stato nessun urto, ma la pendenza che cambia a quella velocità ha fatto da trampolino e la cabina è saltata per aria a cento chilometri orari, facendo un volo di 54 metri, e poi è ancora rotolata per qualche decina di metri»: è la ricostruzione dell’incidente dell’assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, intervenuto oggi durante il Consiglio regionale che ha osservato un minuto di silenzio per le vittime.