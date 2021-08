(In aggiornamento) Tragedia nelle acque di Tenerife, in Spagna. Una donna ticinese di 33 anni e un cittadino italiano di 27 anni hanno perso la vita mentre altre due persone hanno riportato lievi ferite. Il gruppo, giovedì, aveva deciso di fare il bagno presso la Cueva del Tancón, una grotta particolarmente pericolosa sulla costa di Santiago del Teide tant’è che da anni nella zona è proibita la balneazione e sul posto sono presenti svariati cartelli per segnalare il divieto.

Prontamente allertati, i soccorsi hanno avviato ieri un’ampia operazione di ricerca e salvataggio come riportano i media locali. Il corpo del cittadino italiano, inghiottito dalle acque, è stato individuato dai sommozzatori ma a causa delle condizioni del mare e del risucchio non è stato possibile il recupero immediato. La donna ticinese, che era appena arrivata a Tenerife per trascorrere una vacanza assieme a un’amica residente sull’isola, al momento dei soccorsi mostrava segni di annegamento ed era in arresto cardiorespiratorio. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale: i medici, nonostante gli sforzi, a distanza di ore hanno potuto soltanto constatare il decesso.