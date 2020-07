Strade europee più sicure grazie all’adozione, dopo tre anni di difficili negoziati, di una riforma chiave del trasporto stradale nell’UE? Le premesse sono positive, considerato che le nuove norme migliorano le condizioni lavorative dei camionisti e di conseguenza la sicurezza. La riforma obbliga infatti le compagnie internazionali di trasporto merci a consentire ai conducenti di tornare a casa a intervalli regolari. E se l’autista è lontano da casa durante il periodo di riposo settimanale obbligatorio, non dovrà più trascorrere il tempo libero nella cabina del camion: la compagnia dovrà pagargli le spese di pernottamento. Le nuove norme mirano anche a contrastare la concorrenza sleale. Per questo motivo è stato stabilito che il camionista in trasferta all’estero dovrà attendere quattro giorni...