Una coppia ticinese, probabilmente residente nel Bellinzonese, è stata attaccata a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di domenica - verso le 17.30 locali - nella zona nord di Rio. A causa di uno sbarramento stradale, i due, 64 anni lei, 73 lui, erano stati condotti dal GPS dell’auto all’interno di una favela Cidade Alta. Una volta dentro, probabilmente a scopo di rapina, sono stati colpiti da spari che hanno causato il ferimento del 73.enne. Secondo la testimonianza riportata dalla donna alla polizia locale, riferiscono i portali brasiliani , l’attacco è stato compiuto da almeno tre uomini armati a bordo di una macchina rossa. Il ticinese ferito, descritto dai siti carioca come un imprenditore, sarebbe stato colpito al petto, mentre la donna sarebbe stata ferita ad una mano. Le sue condizioni attuali si sarebbero aggravate nelle ultime ore fino ad essere trasferito nelle cure intense.

Dopo essere stata presa di mira, la coppia ha provato a fuggire ma si è schiantata con l’auto contro un muretto. Nella mattina di oggi, si è svolta un’operazione di polizia per tentare di arrestare i sospetti.

La coppia era giunta sul posto il 26 dicembre scorso e aveva l’intenzione di trascorrere il Capodanno a Parati, un comune nello Stato di Rio de Janeiro. Il consolato svizzero in Brasile ha confermato la notizia ed è già in contatto con rappresentanti locali per aggiornarsi sullo stato di salute dell’uomo, che sarebbe dovuto essere operato questa mattina. La delicatezza del suo stato di salute avrebbe però imposto un rinvio dell’intervento chirurgico.