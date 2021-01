L’uomo soccorso, «fisicamente debole», non appartiene al gruppo dei dieci minori con cui è stato stabilito un contatto dalla superficie, secondo l’emittente. Le riprese di CCTV hanno mostrato un piccolo carrello elevatore che saliva in superficie, sollevato da un enorme impianto di perforazione. Un uomo con una mascherina, che sembrava incapace di stare in piedi, è emerso accompagnato dai soccorritori.