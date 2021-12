La situazione di Compagnoni però, a causa dei gravi traumi riportati, è apparsa subito disperata ed è morto in ospedale. La Procura di Sondrio ha aperto un’inchiesta per stabilire le esatte cause del drammatico incidente in quota ed eventuali responsabilità. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia che potrà dare qualche risposta a questa tragedia.

Lunghe e complesse le operazioni di soccorso: l’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno quando le temperature erano in rialzo, infatti si è verificato in una zona impervia.

Jacopo Compagnoni, guida alpina e maestro di sci, era innamorato della montagna. In un video ricordava la sua passione, nata quando era ancora bambino e seguiva il nonno che accompagnava i clienti sulle montagne della Valtellina. Una passione unita però alla professionalità che non gli faceva mai perdere di vista la sicurezza. «La nostra prima regola è sempre stata quella di rendere sicura e agevole la gita in montagna per ogni cliente, dal più esperto a quello che lo è meno. Ci si deve divertire ma in piena sicurezza», ricordava nel video.