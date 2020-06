Travolto dall’«ondata verde» che al secondo turno delle elezioni municipali di domenica si è abbattuta su tutta la Francia, il presidente Emmanuel Macron cerca di rimanere a galla surfando su un tema che diventerà cruciale nei prossimi mesi in Francia. La sinistra guidata dal partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) si è imposta in molti importanti centri, come Lione, Bordeaux, e Strasburgo, cambiando radicalmente il paesaggio politico nazionale. A Parigi si è verificato il fenomeno inverso, con la sindaca uscente, la socialista Anne Hidalgo, confermata grazie anche al sostegno di Eelv, con il 48,8 per cento dei voti, davanti alla repubblicana Rachida Dati (33,80%) e la macroniana Agnès Buzyn (13,30%). Un risultato inaspettato fino a pochi mesi fa, che potrebbe segnare il ritorno...