La capsula Soyuz è atterrata questa mattina alle 7.16 (ora svizzera) in Kazakistan con a bordo tre astronauti, tornati sulla Terra dopo una missione di oltre sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del russo Oleg Skripochka e i due americani: Jessica Meir, protagonista della prima passeggiata spaziale al femminile, e Andrew Morgan. I tre ritrovano un mondo molto diverso da quello che avevano lasciato: «È surreale», ha detto Meir. «È come se tornassimo in un pianeta completamente diverso».

Una volta atterrati, gli astronauti hanno volato separatamente in elicottero fino a Baikonur, dove poi sono stati divisi. Meir e Morgan hanno dovuto effettuare un altro lungo trasferimento di tre ore per raggiungere il jet della Nasa che li aspettava al sito di atterraggio più vicino, per portarli a Houston. Per Oleg Skripochka il viaggio è stato un po’ più breve, visto che ha dovuto prendere un aereo russo al cosmodromo, per tornare a casa sua vicino a Mosca.

Ad attendere i tre astronauti in Kazakistan c’era un gruppo di recupero più piccolo del solito, con 8 elicotteri invece di 12, e meno equipaggio per la fase di discesa, che non è stata trasmessa sul canale della televisione satellitare della Nasa.

Morgan ha trascorso 272 giorni nello spazio mentre Skripochka e Meir 205 giorni. Una volta a Houston, i due americani trascorreranno la loro prima settimana in una quarantena più rigida presso il Johnson Space Center della Nasa, perché il loro sistema immunitario potrebbe essere un po’ indebolito per via della permanenza nello spazio. Protocolli che Jessica Meir dovrà affrontare dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi nel più estremo isolamento lontana dalla Terra, con solo 6 persone nella Stazione Spaziale: «Penso che mi sentirò più isolata sulla Terra che lassù», continua. «Nello spazio l’isolamento non è vissuto come un problema, perché siamo addestrati e attorno a noi accadono cose straordinarie in ogni momento».

Si tratta della prima missione di ritorno sulla Terra da quando, il mese scorso, l’Oms ha dichiarato che la diffusione del coronavirus è una pandemia. Morgan era sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) dal luglio dello scorso anno, mentre Meir e Skripochka erano arrivati a settembre.

Diversamente da quanto avviene di solito, la Nasa e l’agenzia spaziale russa Roscosmos non hanno mostrato un video in diretta dell’atterraggio della navicella Soyuz. Secondo i russi, non è stato possibile «a causa di limitazioni tecniche associate alla situazione epidemiologica». Un filmato girato dopo l’atterraggio mostra i membri della squadra di assistenza che indossano guanti e mascherine mentre aiutano gli astronauti a uscire dalla capsula Soyuz Ms-15.

Il vice direttore dell’Agenzia medico-biologica russa, Viaceslav Rogozhnikov, ha assicurato che tutti gli specialisti russi che lavorano ai lanci e agli atterraggi delle navicelle Soyuz sono risultati negativi al nuovo coronavirus. «Siamo dislocati nella regione kazaka di Kyzyl-Orda, una delle zone maggiormente colpite dal coronavirus», ha detto Rogozhnikov in un video citato dall’agenzia Interfax. «Stiamo affrontando grandi difficoltà, ma l’amministrazione cittadina, la Roscosmos e le forze dell’ordine stanno adottando con noi tutte le misure necessarie. Finora nessun test del coronavirus è risultato positivo».

