(Aggiornato alle 11.27) - Sono almeno tre in Lombardia le persone risultate positive al contagio da cononavirus. E una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38.enne di Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Codogno, in attesa di venir trasportato al Sacco di Milano.

Oltre a quest’ultimo risultano infettati anche sua moglie incinta all’ottavo mese - insegnante in un liceo - ed una terza persona che si è presentata spontaneamente all’ospedale Sacco di Milano con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il 38.enne.

Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa italiana Ansa, sono una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38.enne. Per loro scatterà la quarantena. Non è ancora stato definito se i giorni sotto controllo sanitario verranno trascorsi in una struttura ad hoc o nelle proprie abitazioni.

«Abbiamo già ricostruito sia i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti a cui abbiamo già fatto i tamponi. Sono già stati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio. La moglie, i genitori», ha riferito l’assessore lombardo alla sanità Giulio Gallera.

Ora, secondo l’Ansa, si sta cercando di ricostruire tutti gli spostamenti dell’uomo contagiato: è andato a correre e poi al lavoro, ha giocato a pallone e ha preso parte a tre cene. Il 38.enne lavora per una multinazionale che ha una sede a Casalpusterlengo. I sanitari stanno cercando di ricostruire cosa abbia fatto e chi abbia incontrato in questi ultimi giorni anche la moglie.

Il pronto soccorso di Codogno era già stato chiuso a scopo precauzionale. «I reparti interessati dagli accertamenti sono anche la terapia intensiva e la medicina interna, mentre gli altri funzionano normalmente», ha aggiunto Gallera. Dopo il caso annunciato stanotte di coronavirus e la chiusura decisa a scopo precauzionale, gli ingressi dell’ospedale sono completamente sbarrati al pubblico. Le persone che arrivano perché tempo fa avevano fissato appuntamenti per eseguire visite o esami, non vengono fatte passare e le si invita a cancellare l’appuntamento per riprenderlo successivamente.

