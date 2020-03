Tre i detenuti morti a Rieti

Secondo quanto si è appreso da fonti giudiziarie, i detenuti sono deceduti dopo aver assunto farmaci, forse metadone, dunque per overdose, in seguito all’assalto dell’infermeria del carcere reatino nel corso della rivolta che era in corso dal mattino e sedata solo in tarda notte. La sommossa era legata alla situazione dovuta al coronavirus, che per esempio ha richiesto norme sui colloqui personali più stringenti per evitare il contagio.