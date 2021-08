Tre inchieste e un processo farsa che «condannò» le vittime

Furono tre le inchieste aperte dopo la tragedia di Marcinelle: la prima, interna, fu condotta dalla polizia della miniera. La seconda, governativa, fu portata avanti da una commissione di cui facevano parte anche tre lavoratori italiani, in ragione del tributo di vittime pagato nel dramma dell’8 agosto. La terza fu quella giudiziaria.

Scrive Ricciardi nel suo libro: «Il 28 giugno 1957 Roger Lefèvre, direttore della divisione di polizia della miniera del distretto di Charleroi-Namur, consegnando il rapporto concluse: “Nonostante i pozzi del Bois du Cazier siano vecchi, non erano comunque desueti e le loro caratteristiche generali non hanno giocato un ruolo nella catastrofe”». Per la commissione interna l’incidente fu causato dall’errata manovra compiuta da un operaio, Antonio Iannetta, il quale «inserì male i vagonetti e azionò il montacarichi provocando la rottura della condotta d’olio e dei cavi elettrici».