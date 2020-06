I turisti della Svizzera, ma anche di Germania e Austria, fanno gola alle Regioni italiane: i governatori di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia tra due settimane terranno una conferenza stampa sulle tv di lingua tedesca per attirare visitatori.

Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di un incontro con gli operatori turistici di Cervia. Insieme a lui, per promuovere le Regioni italiane, ci saranno anche i presidenti di Veneto, Luca Zaia, e di Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

«Fra 15 giorni - ha detto Bonaccini - con i miei colleghi Zaia e Fedriga faremo una conferenza stampa in contemporanea sulle nostre spiagge, sui canali di lingua tedesca, per promuovere questa parte dell’Alto Adriatico che è fatta di spiagge bellissime e ombrelloni, con una possibilità di accoglienza in sicurezza. Germania, Austria e Svizzera continuano ad essere un nostro mercato di riferimento straordinario». «Stiamo cercando di dire - ha aggiunto - che l’Emilia-Romagna è aperta e pronta».