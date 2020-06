Tre uomini incriminati per l’omicidio di Ahmaud Arbery

Tre uomini bianchi arrestati per la morte di Ahmaud Arbery, il 25.enne afroamericano inseguito e ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre faceva jogging nel suo quartiere in una cittadina della Georgia, sono stati incriminati da un grand jury per omicidio volontario, assalto aggravato e sequestro di persona.

Lo riferiscono i media Usa. Si tratta di Gregory McMichael, 64 anni, del figlio Travis (34) e di un loro vicino, William Bryan (50).