Tre persone sono morte in un’alluvione avvenuta questa mattina a Bitti, in provincia di Nuoro, in Sardegna. La conferma arriva dalle autorità della regione, attraverso la protezione civile sul posto. Una quarta persona è ancora dispersa. La zona è stata colpita da piogge abbondanti ed è sferzata da venti di burrasca. La situazione meteorologica che sta anche condizionando pesantemente la viabilità.