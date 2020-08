(Aggiornato alle 19.56) Poco prima delle 10, in piena campagna scozzese, ad una manciata di chilometri dalla città di Stonehaven, nell’Aberdeenshire - zona colpita negli ultimi giorni da temporali e violente inondazioni - un treno regionale è deragliato per poi ribaltarsi in una vallata impervia tra i boschi. Tre delle 12 persone a bordo del convoglio, incluso un macchinista, non ce l’hanno fatta, mentre 6 sono rimaste ferite, alcune in maniera grave.