Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30, ha precisato all’agenzia Keystone-ATS il portavoce dell’azienda Stefan Dauner. Il convoglio era partito alle 19.19 da Friburgo in Brisgovia ed era diretto in Piemonte, a Novara.

L’incidente è avvenuto nella valle del Reno, più precisamente ad Auggen, nel Baden-Württemberg. Una parte in cemento di un ponte in costruzione è caduta sui binari: il treno non ha fatto in tempo a frenare, l’ha colpita ed è parzialmente deragliato, ha spiegato un’addetta stampa della polizia tedesca.