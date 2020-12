Il Comune di Parigi è stato multato di 90.000 euro per violazione della parità di genere nella nomina di dirigenti: troppe le donne direttrici assunte dalla sindaca Anne Hidalgo, come riporta il quotidiano Le Monde.

Secondo il quotidiano, il Comune ha dovuto pagare la non trascurabile somma per aver violato nel 2018 la legge Sauvadet, che impone un tasso minimo di ogni sesso per le nomine ai posti di direzione nella funzione pubblica.