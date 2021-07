«Troppi clandestini, l’UE ci aiuti»

La vicenda dell’arresto del blogger bielorusso Roman Protasevich, che lo scorso 23 maggio, insieme alla fidanzata russa Sofia Sapega, è stato fatto scendere con uno stratagemma a Minsk da un volo Ryanair Atene-Vilnius, ha provocato una crisi internazionale che prosegue tutt’oggi. Se da un lato l’UE ha ordinato nuove sanzioni contro il regime di Alexander Lukashenko, quest’ultimo - per fare pressione sull’UE e sulla Lituania in particolare - ha dato luce verde al passaggio di centinaia di profughi in transito sul proprio territorio in direzione del Paese baltico.

In quest’ottica gli immigrati provenienti prevalentemente da Stati quali l’Iraq, l’Afghanistan e la Turchia - ben 900 nella prima settimana di luglio - hanno potuto raggiungere (parole dello stesso dittatore) «l’illuminata, calda e accogliente Europa». In una manciata di settimane ne è derivata una crisi politico-umanitaria che preoccupa non solo le autorità di Vilnius, ma anche la stessa Bruxelles. Si è infatti aperto un nuovo fronte migratorio che amplia il fenomeno a livello internazionale.

È notizia di ieri che dopo una richiesta di assistenza da parte della Lituania, la Commissione UE sta aiutando gli Stati membri a inviare aiuti attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile. Già dodici Paesi hanno offerto supporto con tende, letti e generatori. La Commissione coordina la consegna e finanzia fino al 75% dei costi. «La frontiera lituana è un confine esterno dell’UE che sta vivendo un afflusso senza precedenti di migranti e richiedenti l’asilo che hanno bisogno di sostegno urgente come cibo e riparo», ha rimarcato il commissario Janez Lenarcic. «L’Unione europea e gli altri Stati membri non lasceranno la Lituania da sola». Ma ci sono anche progetti «fai da te»: le autorità lituane, per bloccare gli irregolari da Minsk, stanno costruendo un muro di filo spinato di 550 chilometri. E in questo caso il malcontento aumenta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata