Lo sappiamo. Il coronavirus può colpire in qualsiasi momento. E in qualsiasi luogo, anche quelli più rinomati. Ne sa qualcosa il mitico Club 55, stabilimento balneare di Ramatuelle. La mecca per chi ama godersi il mare e gozzovigliare a Saint-Tropez e dintorni. Le autorità sanitarie locali hanno infatti ordinato tre giorni di chiusura a causa dei troppi contagi da COVID-19 in seno al personale. «Il limite è stato superato e ci siamo presi le nostre responsabilità» ha dichiarato il patron del Club, Patrice de Colmont, al quotidiano «Var Matin». Tre i casi accertati e due quelli potenziali. Si chiude da oggi, lunedì, fino almeno a mercoledì. «Cinque casi su centoventi impiegati non sembrano molti» prosegue de Colmont. «Ma il limite è di tre casi sull’arco di sette giorni. Abbiamo contattato immediatamente l’agenzia regionale (ARS) che ha subito preso in mano le operazioni. D’altronde, il virus ora si propaga molto più velocemente».

La chiusura arriva in un momento quantomeno denso. «Non solo eravamo al completo – prosegue il patron – ma da oltre una settimana rifiutavamo richieste. L’impatto psicologico è terribile per noi tutti, al di là dell’impatto economico. Ma, ripeto, in questi casi bisogna essere molto disciplinati. Non possiamo lasciare che il virus si propaghi e rischiare di rimanere completamente chiusi in agosto».

Oltre al danno, aggiunge il quotidiano, la beffa: il personale, martedì, si sarebbe sottoposto in toto alla vaccinazione. Giovedì sono previsti nuovi test per il personale, nel frattempo in isolamento.

