Le Nazioni Unite hanno annunciato che il Venezuela, insieme a vari altri Paesi in via di sviluppo, ha perso il diritto di voto per l’anno 2020 a causa del mancato pagamento dei contributi annuali previsti, ma il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha chiesto il mantenimento del diritto accusando della situazione l’embargo finanziario imposto al Paese dagli Stati Uniti.