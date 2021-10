Il giovane ha raccontato oggi all’agenzia AFP di essersi imbattuto lo scorso 10 ottobre in una busta di plastica contenente la somma nel nord-est del Paese. Lasciando esterrefatti i suoi amici, il ragazzo ha restituito il denaro dopo aver ascoltato in radio l’appello dell’imprenditrice che lo aveva perso. «I miei amici mi dicevano che era davvero stupido e non sarei mai diventato ricco nella vita», ha detto Tuloe. «I miei genitori non mi hanno insegnato a rubare, così ho deciso di riportare i soldi indietro», ha aggiunto.

Il presidente della Libera ed ex campione di calcio, George Weah, ha incontrato Tuloe questa settimana, dandogli una ricompensa di 10.000 dollari per la sua onestà, offrendogli una borsa di studio fino al master e nominandolo «ambasciatore dell’integrità» con un salario di 500 dollari al mese. «Non penso che sarò povero come hanno previsto i miei amici», ha dichiarato il ragazzo, che sogna di diventare medico o infermiere. «Incoraggio tutti i miei amici a non prendere ciò che non appartiene a loro», ha specificato.