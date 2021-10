Il sepolcro collettivo è stato ritrovato nel cimitero di Belchite, una località situata a sud di Saragozza (Aragona). Dentro potrebbero esservi stati ammassati i corpi di circa 150 persone, secondo l’Associazione Mariano Castillo Carrasco, che si è occupata di condurre le ricerche e lavori su questa fossa comune grazie a fondi pubblici. Si tratterebbe delle vittime di uno dei primi rastrellamenti nella zona da parte di uomini del generale Francisco Franco, avvenuto due giorni dopo il tentativo di colpo di Stato militare delle truppe a lui fedeli, in seguito al quale ci fu un conflitto civile armato chiusosi con l’inizio della dittatura imposta dallo stesso Franco. Non è escluso che possano esserci altre vittime sepolte in punti non ancora esplorati di Belchite, aggiunge El País.