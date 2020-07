I camici, ora custoditi come corpo del reato in un magazzino nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, costituiscono il lotto non consegnato della fornitura ad Aria, centrale d’acquisto della Regione Lombardia, di 75’000 pezzi che l’azienda che detiene il marchio Paul&Shark ha trasformato in corso d’opera in donazione per rimediare al pasticcio venuto a galla per via del conflitto di interessi.