Scoperti sei candidati farmaci contro il coronavirus esaminando 10 mila molecole. Questi sei composti potrebbero essere testati in sperimentazioni cliniche. Reso noto sulla rivista Nature, questo è il risultato di una ricerca condotta da scienziati della University of Queensland.

«Al fine di scoprire rapidamente composti promettenti da valutare in trial clinici, abbiamo fatto uno screening di tantissime molecole - racconta Luke Guddat che ha condotto lo studio - sia testandole su cellule in provetta, sia usando dei software per predire in che modo differenti molecole si legano al virus».

I ricercatori hanno scelto come bersaglio potenziale una molecola virale chiamata ‘Mpro’ - la forbice molecolare o ‘proteasi’ che serve al virus per replicarsi. Per selezionare i potenziali farmaci gli esperti sono partiti dal costruire la struttura in tre dimensioni della proteasi virale e poi hanno ‘disegnato’ al computer una molecola che si incastrasse bene su Mpro. Partendo da questa ‘molecola virtuale’ gli esperti hanno selezionato composti realmente in grado di legarsi a Mpro e disattivarlo.

Il vantaggio di usare Mpro come bersaglio farmacologico risiede nel fatto che gli esseri umani non hanno questo enzima, spiegano gli scienziati, quindi un farmaco che abbia come bersaglio Mpro è potenzialmente non tossico per l’uomo.

Tra le tante molecole passate al setaccio gli scienziati ne hanno selezionate sei che già a basse concentrazioni sembrano capaci di disattivare la forbice virale, sia negli esperimenti in provetta sia nelle simulazioni al computer.

Questi sei composti potrebbero essere testati in sperimentazioni cliniche, concludono gli scienziati.

©CdT.ch - Riproduzione riservata