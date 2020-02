Intanto anche la Federazione europea delle industrie del farmaco (Efpia) chiama all’azione i propri membri, per «identificare risorse che potrebbero essere utilizzate nella lotta contro il coronavirus»: dai test per diagnostica e biomarcatori alle terapie approvate o composti in fase di sviluppo che potrebbero essere riutilizzati per il trattamento di pazienti con il virus di Wuhan. E, soprattutto chiede di «collaborare per accelerare lo sviluppo delle risorse per affrontare il focolaio».