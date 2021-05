Inoltre, qualche giorno fa, l’uomo è anche riuscito a bloccare un aereo partito da Orio al Serio: completamente ubriaco ha iniziato inveire perché, forse convinto di essere su un treno, non riusciva a trovare il freno di emergenza. Non riuscendo a farlo calmare, il comandante ha invertito la rotta ed è tornato a Orio. Per tutti gli episodi è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.