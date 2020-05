(Aggiornato alle 10.38) L’ambasciatore cinese in Israele Du Wei, 58 anni, è stato trovato morto questa mattina nel suo letto nella residenza di Herzliya, a nord di Tel Aviv. Sul suo corpo non ci sono segni di violenza: lo riferiscono i media che citano il Pronto Soccorso israeliano secondo cui a causare la morte del diplomatico, arrivato in Israele lo scorso febbraio, potrebbe essere stato un infarto. La polizia ha aperto un’indagine. Du Wei era sposato e aveva un figlio. Prima era stato inviato cinese in Ucraina.