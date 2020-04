Tutto è partito dall’analisi del sangue di alcuni bambini che avevano una resistenza immunitaria naturale. È qui che i ricercatori della Brown University sono riusciti a individuare un anticorpo per una particolare proteina della malaria (la PfGarp). I primi test sui primati non umani, secondo i ricercatori, avrebbero infatti dimostrato risultati promettenti. In uno studio condotto in laboratorio, invece, sarebbero morti tra il 98 e il 99% dei parassiti.

«Abbiamo dimostrato, in due studi indipendenti su primati non umani, che la vaccinazione con PfGarp protegge dal parassita letale della malaria - ha dichiarato l’autore senior dello studio, Jonathan Kurtis - La cosa interessante è che questa è una strategia di vaccinazione che colpisce la malaria in un modo in cui non è mai stata attaccata prima, con il parassita che diventa complice nella sua stessa morte. Speriamo che questo vaccino, forse combinato con altri antigeni malarici, si tradurrà in una strategia che può aiutare a prevenire la malaria grave».