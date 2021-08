(Aggiornato alle 20.14) Il primo ministro canadese Justin Trudeau oggi ha annunciato elezioni anticipate per il 20 settembre con l’obiettivo di ottenere un nuovo mandato per guidare il Paese all’uscita dalla pandemia.

A capo di un governo di minoranza da ottobre 2019, e dipendente dai partiti di opposizione per far passare le sue riforme, Justin Trudeau intende approfittare dei sondaggi favorevoli, della gestione della pandemia e del successo della campagna vaccinale. Ma gli altri partiti, tutti contrari a un voto estivo, hanno subito avviato le ostilità e denunciato la mossa come un calcolo politico, con la pandemia ancora in corso.