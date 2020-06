Donald Trump spiega il numero record di casi di positività e di decessi da coronavirus negli Usa con il numero, altrettanto record, di test effettuati. «Facendo più test scopriamo più casi, abbiamo fatto 25 milioni di test, più di ogni altro Paese al mondo», ha detto il presidente parlando con i giornalisti, prima di imbarcarsi sull’Air Force One per recarsi in Arizona. Già in mattinata, con un tweet, Trump aveva toccato l’argomento e con i cronisti è tornato a ripetere che «il motivo per cui ci sono tanti casi è perché ci sono così tanti test». Tuttavia, ha aggiunto, in relazione al numero di casi il livello di mortalità negli Usa è «basso».