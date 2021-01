«Identificateli con nome e cognome», esortava ieri l’account Instagram «Homegrown Terrorist», successivamente rimosso. In barba alle norme anti-COVID, gli ultrà hanno girato per ore senza maschera per le aule del Capitol fotografandosi l’un l’altro e postando gli scatti sui loro profili social: è stato facile in molti casi riconoscerli.

È successo così a Bradley Rukstales, il CEO della società di marketing di Chicago Cogensia, messo in aspettativa dopo aver fatto pubblicamente mea culpa ed esser stato arrestato. Molti, come lui, hanno già perso il lavoro o sono in procinto di perderlo come Paul Davis, un avvocato del Texas. Navistar, una società del Maryland, ha licenziato un dipendente fotografato nel Capitol con addosso il badge dell’azienda. In aspettativa anche un insegnate di Allentown in Pennsylvania il cui nome è rimasto segreto in attesa della conclusione dell’inchiesta della scuola.