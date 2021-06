«Non ho vinto»: a sette mesi dalla vittoria di Joe Biden e a cinque mesi dal suo insediamento, Donald Trump ha riconosciuto in un’intervista radiofonica a Fox News di avere perso, anche se resta convinto delle frodi elettorali. «Si prevedeva che vincessi facilmente con 64 milioni di voti, ne ho presi 75 milioni e non ho vinto, ma vediamo cosa succede in merito a questo».

Il tycoon ha auspicato che Biden non abbia alcun problema nel suo incarico e gli ha fatto i suoi auguri: «Penso che le elezioni siano state incredibilmente illegittime ma voglio che questa persona lavori e faccia bene per il nostro Paese». Trump ha anche negato che l’età sia un problema per Biden, dopo averlo chiamato a lungo ‘Sleepy Joe’. L’ex presidente tuttavia lo ha criticato per lo «stato scioccante» in cui si trova il Paese sotto la sua amministrazione e per il summit con Vladimir Putin: «Ha dato un grandissimo palcoscenico alla Russia e non abbiamo ottenuto nulla... Penso che sia stato un buon giorno per la Russia», ha osservato, ignorando il flop e le polemiche del suo faccia a faccia con lo zar a Helsinki.