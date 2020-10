(Aggiornato alle 21.30) Donald Trump lascerà l’ospedale alle 18.30 ora locale, mezzanotte e mezza in Svizzera. Lo ha twittato lo stesso presidente. «Mi sento molto bene», ha scritto su Twitter. «Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite», aggiunge il presidente americano: «Abbiamo sviluppato sotto l’amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!».

Trump al momento «non ha complicazioni respiratorie e le sue condizioni migliorano, ma non è ancora fuori pericolo»: lo ha detto lo staff medico del Walter Reed Medical Center che ha in cura il presidente americano. Nonostante questo, è in grado di tornare a casa, nella East Wing, aggiungono i medici.