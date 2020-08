(Aggiornato alle 20.43) «Enorme svolta oggi! Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi»: Donald Trump ha annunciato così su Twitter l’accordo tra i due Paesi per stabilire piene relazioni diplomatiche come parte di una intesa per fermare l’annessione delle terre occupate perseguita dai palestinesi per il loro futuro Stato. Intanto, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha indetto per le 19 (ora locale) una conferenza stampa. I media collegano questo annuncio al tweet del presidente Donald Trump sull’accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Netanyahu ha anche ritwittato l’annuncio di Trump aggiungendo «una giornata storica».

«Un giorno storico per la pace in Medio Oriente»: così il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha definito l’accordo Per ristabilire e normalizzare le loro relazioni. «Gli Stati Uniti sperano che questo passo coraggioso sia il primo di una serie di accordi che mettano fine a 72 anni di ostilità nella regione», ha aggiunto, sottolineando che l’intesa ha un «potenziale simile» a quello degli accordi di pace tra Israele ed Egitto, Giordania, e «la promessa per giorni migliori nell’intera regione». Gli Stati Uniti sperano che questo passo coraggioso sia il primo di una serie di accordi che mettano fine a 72 anni di ostilità nella regione», ha aggiunto, sottolineando che l’intesa ha un «potenziale simile» a quello degli accordi di pace tra Israele ed Egitto, Giordania, e «la promessa per giorni migliori nell’intera regione». La cerimonia per la firma dell’accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi potrebbe svolgersi alla Casa Bianca, ha dichiarato il segretario di stato Mike Pompeo. Anche i presidenti Jimmy Carter e Bill Clinton tennero cerimonie analoghe quando Israele normalizzò rapporti con l’Egitto e con la Giordania. La firma, secondo i media Usa, potrebbe avvenire nelle prossime settimane, prima comunque delle elezioni, per rilanciare l’immagine del tycoon.