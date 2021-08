Donald Trump ha attaccato Joe Biden sulla Fox paragonando il caotico ritiro USA dall’Afghanistan a «un agnello che va al macello» ed evocando il rischio di una crisi degli ostaggi come quella della presidenza Carter. «Dovevano portare via la gente da lì. Immaginatevi l’esercito che va a casa e lascia tutta quella gente, questo si chiama l’agnello che va al macello», ha detto, sostenendo che i talebani potrebbero prendere in ostaggio «40 mila americani». «È come il capitano che abbandona la nave che affonda e dimentica i passeggeri», ha aggiunto.