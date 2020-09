Una potenziale presidenza di Kamala Harris sarebbe «un insulto al nostro paese». E’ l’attacco di Donald Trump alla candidata democratica alla vicepresidenza. Harris non dovrebbe «mai essere il primo presidente donna», aggiunge Trump.

Intanto gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un riduzione del numero delle truppe in Iraq. Lo riportano i media americani citando alcune fonti dell’amministrazione, secondo le quali l’annuncio è atteso nelle prossime ore. Nei prossimi giorni, aggiungono le stesse fonti, è atteso l’annuncio per un riduzione delle truppe in Afghanistan.