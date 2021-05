Il comitato di supervisione di Facebook ha deciso di confermare il bando di Donald Trump dalla piattaforma. Il Facebook Oversight Board è un gruppo esterno di esperti indipendenti creato dal fondatore Mark Zuckerberg per riesaminare le scelte più spinose della policy del social network. Trump era stato bandito «a tempo indefinito» quattro mesi fa per aver incitato i suoi fan ad assaltare il Congresso e per averli poi difesi come «patrioti». Il comitato ha stabilito che la decisione di sospendere l’ex presidente debba essere riesaminata tra sei mesi. La decisione riguarda anche Instagram, controllata da Facebook. Trump aveva almeno 60 milioni di follower su entrambe le piattaforme. Per lui si tratta di un brutto colpo, anche se da ieri ha lanciato un suo website.