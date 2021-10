Bagno di folla osannante per Donald Trump nel suo comizio a Des Moines, Iowa, dove ha rilanciato le sue infondate accuse di brogli elettorali e attaccato Joe Biden e i democratici per la loro intenzione di aumentare le tasse.

L’ex presidente USA ha inoltre denunciato «la spesa più alta della storia americana» con i due piani da oltre 4000 miliardi per le Infrastrutture e il welfare.

«Hanno usato il coronavirus per ingannarci», «c’è più gente che muore di COVID nel 2021 che nel 2020 nonostante ora ci sia il vaccino», ha insistito, precisando di non aver mai riconosciuto ufficialmente la vittoria di Biden, mentre i suoi fan cantavano «Trump won» («Trump ha vinto») e «We want Trump» («Noi vogliamo Trump»).