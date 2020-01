Ai newyorkesi preoccupati dell'innalzamento del livello delle acque a causa del cambiamento climatico, Donald Trump risponde: armatevi di straccio e secchio. Promotore del muro al confine con il Messico, il presidente americano è invece contrario alla costruzione di una barriera che salvi New York da eventuali inondazioni causate da uragani, come accaduto durante il passaggio di Sandy nel 2012.

L'ipotesi di un Mose per New York è stato così bocciata in tronco dal tycoon, newyorkese di nascita. «E' un'idea costosa, folle, non rispettosa dell'ambiente e probabilmente non funzionerebbe», twitta. «Sarebbe orribile da vedere» aggiunge. Da qui l'invito ad armarsi di straccio e secchio nel caso di inondazioni.