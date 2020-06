È polemica su un video ritwittato da Donald Trump in cui si sente un gruppo di suoi supporter strillare «white power», lo slogan dei suprematisti bianchi, durante un acceso confronto con un altro gruppo di persone che insultavano il tycoon. Il presidente statunitense nel ringraziare i fan che manifestavano per lui li ha quindi definiti «grandi persone». Il retweet, dopo la bufera scoppiata sul social network, è stato rimosso, e il portavoce della Casa Bianca Judd Deere ha fatto sapere che Trump «non aveva sentito quella frase. Tutto ciò che aveva sentito è il grande entusiasmo dei suoi sostenitori». Lo riporta il New York Post.