Donald Trump ha continuato a migliorare nella notte e incontrerà lo staff medico per una valutazione delle sue condizioni. Lo riferisce Fox News citando il chief of staff Mark Meadows.

Melania: «Mi sento bene, grazie per il vostro sostegno»

«La mia famiglia vi è grata per tutte le vostre preghiere e il vostro sostegno. Mi sento bene e continuerò a riposare a casa», ha twittato la First lady Melania Trump ringraziando i medici che si prendono cura dei malati e assicurando che continuerà le sue preghiere per tutti coloro che sono malati o che hanno un componente della famiglia colpito dal virus.