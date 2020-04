«La Cina ha appena annunciato un raddoppio del numero delle sue vittime per il Nemico Invisibile. È molto più alto di quello e molto più alto di quello degli Usa, neppure vicino!», ha twittato oggi il presidente statunitense Donald Trump.

Trump ha parlato su Twitter di «un raddoppio» in Cina del numero dei morti. In realtà l’annuncio cinese di oggi ha aggiornato di 1.290 casi le vittime a Wuhan (il 50% in più di quanto dichiarato in precedenza), facendo aumentare di quasi il 39%, a 4.632, il numero totale dei decessi su scala nazionale. Negli Stati Uniti secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University i morti sono finora oltre 33 mila. Trump si è poi scagliato contro il governatore di New York Andrew Cuomo, suo sempre più popolare contraltare sul coronavirus. «Meno parole e più fatti. Il governatore Cuomo dovrebbe spendere più tempo ‘facendo’ e meno ‘lamentandosi’», ha twittato, denunciando la sua ingratitudine per l’aiuto federale.

«Ti abbiamo realizzato migliaia di posti letto di cui non avevi bisogno o che non hai usato, ti abbiamo dato un grande numero di respiratori che avresti dovuto avere e aiutato con i test che tu dovresti fare», ha scritto. «Abbiamo dato a New York molti più soldi, aiuto ed equipaggiamenti che ad altri Stati, di gran lunga, e questi grandi uomini e donne che hanno fatto il lavoro non ti hanno mai sentito dire grazie», ha aggiunto

Il presidente statunitense non ha però risparmiato né il suo predecessore, Barack Obama, né il suo prossimo avversario Joe Biden (ex vicepresidente Usa). «Biden/Obama furono un disastro nel gestire l’influenza suina H1N1. Sondaggi dell’epoca mostrarono numeri disastrosi in termini di approvazione del loro operato. 17 mila persone morirono inutilmente e per incompetenza!», twitta Trump, invitando a non dimenticare «il loro sito da 5 miliardi di dollari per Obamacare che non avrebbe dovuto costare quasi nulla!».

