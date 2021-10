«Conosco tutti quei Paesi gestiti in modo molto intelligente e sono tutti entusiasti di ciò che stanno facendo i maniaci della sinistra radicale in Congresso», ha spiegato il tycoon in una nota. «Mi chiedo solo se mi sarà permesso di candidarmi di nuovo alla presidenza se mi trasferisco in un altro Paese. No. Immagino che mi limiterò a resistere, ma la maggior parte degli altri no!», ha aggiunto.