«Gli attivisti di Antifa - si legge in una nota - hanno attaccato brutalmente i nostri amici rispettosi della legge, vicini e imprenditori, e hanno distrutto monumenti storici che le nostre comunità hanno amato per decenni. Questa violenza e illegalità non ha alcun posto negli Stati Uniti e sarà considerata terrorismo domestico».

Intanto, un giudice ha bandito da Washington DC Enrique Tarrio, 36 anni, leader del gruppo di estrema destra Proud Boys. La decisione è stata presa all’indomani del suo arresto per aver bruciato uno striscione del movimento Black Lives Matter rubato ad una chiesa afroamericana e per il possesso di due caricatori ad alta capacità.

Tarrio potrà entrare in città solo per incontrare il suo avvocato e per apparire in tribunale.