«Studi da Italia, Francia e Spagna, ma molti medici hanno detto» che l’idrossiclorochina è sicura: è usata da molti di coloro che sono in prima linea contro il coronavirus. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricordando il farmaco è in circolazione da 70 anni.

Il presidente americano difende così il suo uso di idrossiclorochina , finito sotto accusa anche per uno studio condotto su decine di veterani americani. Secondo lo studio, i pazienti a cui è stato somministrato il farmaco non hanno manifestato alcun calo delle chance di finire con il respiratore.

Trump non esclude restrizioni viaggi da Brasile

Intanto, il presidente USA ha fatto sapere di non escludere restrizioni o un divieto di viaggi dal Brasile, Paese in cui i casi di coronavirus sono in forte aumento.